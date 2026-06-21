СК возбудил уголовное дело после гибели людей на Керченском полуострове СК возбудил дело о теракте после атаки на Керченский полуостров и переправу

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на Керченский полуостров, сообщила представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове Республики Крым, — говорится в сообщении.

Ранее в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.

Также ВСУ атаковали частный дом к Красной Яруге Белгородской области, сообщил оперштаб. По предварительной информации, пострадал мужчина, у которого диагностировали акубаротравму.