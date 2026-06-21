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21 июня 2026 в 15:36

Мужчина получил контузию при атаке ВСУ на частный дом

Житель Красной Яруги получил акубаротравму после удара дрона по частному дому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины атаковали частный дом к Красной Яруге Белгородской области, сообщил оперштаб. По предварительной информации, пострадал мужчина, у которого диагностировали акубаротравму.

В поселке Красная Яруга в результате удара FPV-дрона по частному дому мужчина получил акубаротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался. В доме повреждена кровля, — говорится в сообщении.

Также в поселке Красная Яруга несколько дронов атаковали объект инфраструктуры и многоквартирный дом. В результате ударов в многоэтажке выбило окна, повреждения получил фасад. В поселке Степное после детонации беспилотника выбило окна в частном доме, осколки посекли кровлю и автомобиль.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о девочке, которая пострадала от падения обломков украинского беспилотника. Он добавил, что жизни ребенка ничего не угрожает.

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