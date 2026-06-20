Девочка пострадала из-за обломков украинского БПЛА под Воронежем Гусев: девочка 2012 года рождения пострадала под Воронежем из-за атаки ВСУ

Девочка 2012 года рождения пострадала под Воронежем из-за обломков беспилотника ВСУ, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в МАКСе. По его словам, она находится в стационаре, ее жизни ничего не угрожает.

В результате падения обломков сбитого БПЛА в пригороде Воронежа минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения, — написал Гусев.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за прошедшие сутки в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя. Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения.

До этого врио главы Брянской области Егор Ковальчук заявил, что ребенок пострадал в результате атаки украинского БПЛА на город Трубчевск. Он резко осудил случившееся, отметив, что «подлости нацистов нет предела».

13 июня в Белгородской области был ранен ребенок после детонации взрывного устройства ВСУ. В оперштабе отметили, что он получил проникающее ранение легкого, множественные осколочные ранения лица. Врачи оценили его состояние как тяжелое.