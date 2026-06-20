Два человека погибло из-за атак ВСУ за прошедшие сутки Сальдо: за прошедшие сутки от атак ВСУ погибло два человека

За прошедшие сутки в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения.

По его данным, один из ударов БПЛА пришелся по легковому автомобилю в Каменке Каховского округа, в результате чего погиб мужчина 1974 года рождения, а женщина 1973 года рождения была госпитализирована. В Каирах Горностаевского округа при атаке беспилотника погибла женщина 1941 года рождения.

Также в Новой Збурьевке в результате удара БПЛА пострадала женщина 1968 года рождения, помощь ей оказали на месте. В Бехтерах зафиксированы сразу несколько атак: ранены мужчины 1992, 1951 и 1987 годов рождения, двое из них госпитализированы, один отказался от госпитализации. Еще один мужчина 1978 года рождения получил ранения при атаке беспилотника на мотоцикл в Раденске и был доставлен в больницу.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе. По его словам, речь идет об автодороге в сторону Ростовской области.