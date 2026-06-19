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19 июня 2026 в 20:34

Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ребенок пострадал в результате атаки украинского БПЛА на город Трубчевск Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в канале на платформе МАКС. Он резко осудил случившееся, отметив, что «подлости нацистов нет предела».

Киевский режим атаковал с помощью БПЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела, — написал он.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали частный дом в селе Бочковка Белгородской области. В результате удара ранения получил ребенок.

Также в Белгородской области был ранен ребенок после детонации взрывного устройства ВСУ. В оперштабе отметили, что он получил проникающее ранение легкого, множественные осколочные ранения лица. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что при атаке украинского беспилотника в Белгородской области пострадал 14-летний школьник. По его данным, все произошло на территории частного дома в Шебекино. Мальчик получил слепое осколочное ранение головы.

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