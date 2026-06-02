Под Белгородом пострадал ребенок при атаке дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали частный дом в селе Бочковка Белгородской области, сообщили в региональном штабе. В результате ранения получил ребенок.

Ранее ВСУ атаковали FPV-дроном автобусную остановку в селе Новая Деревня Белгородского округа. При детонации пострадали четыре мирных жителя. Отмечалось, что одного из пострадавших оперировали, двое других в профильном отделении больницы. Четвертый пациент после оказания медицинской помощи был отправлен на амбулаторное лечение.

До этого ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он был госпитализирован.

Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадавшему ампутировало ноги и обожгло лицо. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.