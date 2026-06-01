СК взял на контроль преступления ВСУ против мирных жителей

Следователи займутся расследованием новых преступлений, совершенных украинскими военными в отношении мирных жителей ДНР, Белгородской и Курской областей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram. Специалисты намерены установить все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

В СК сообщили, что в Горловке мирный житель погиб в результате детонации суббоеприпаса. В Белгородском округе на участке дороги Разумное — Новосадовый при атаке на грузовой автомобиль был ранен мужчина.

Также в Курской области в результате атак пострадали три человека в селе Пушкарное Кореневского района. Еще один мирный житель получил травмы после детонации взрывного устройства в деревне Новая Николаевка Рыльского района.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Льговском районе Курской области 62-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ожог стопы в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу.