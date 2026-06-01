Кремль ответил Литве на слова об отсутствии коридора для ударов по России Песков: военные ВС России оценят заявления Литвы о коридорах для дронов ВСУ

Утверждения Литвы о том, что страны Балтии не предоставляют Киеву свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, должны оценивать российские военные, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что именно военные специалисты располагают точными данными по данному вопросу, передает пресс-служба Кремля.

Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Главное, чтобы специалисты военные это оценивали, — сказал Песков.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником, который румынский истребитель F-16 сбил над территорией страны Балтии. Он отметил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.

Прежде сообщалось, что не менее 25 украинских беспилотников пролетели над рекой Нарвой в Эстонии в направлении России. По словам очевидца, дроны летели достаточно низко. Он уточнил, что БПЛА заметили в ночь на 3 мая. В то же время жители приграничных городов Эстонии получили предупреждения о возможной атаке дронов.