«Важно не свалиться в штопор»: Рябков обратился к США и Ирану

США и Иран должны воздержаться от эскалации конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, нельзя допустить нового «сваливания в штопор» военного противостояния, передает РИА Новости.

Очень важно избежать эскалации и не допустить нового сваливания в штопор военного противостояния, — сказал Рябков.

Ранее американский конгрессмен Сет Моултон сообщил, что США предложили взятку в $25 млрд (1,75 трлн рублей) ради открытия Ормузского пролива. Он добавил, что операция Белого дома на Ближнем Востоке серьезно потрясла мировую экономику, унесла жизнь 14 американцев, а расходы на конфликт достигли отметки в $100 млрд, взятых с налогоплательщиков.

Также стало известно, что выплата Тегерану $12 млрд (840 млрд рублей) из замороженных за рубежом активов станет частью соглашения между Ираном и США. По информации агентства, Исламская Республика не будет вести переговоры без предоставления этой суммы.

До этого США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе. Прежде сообщалось, что проект будущего мирного соглашения между странами обязывал Тегеран убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней.