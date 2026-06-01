ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 17:03

«Важно не свалиться в штопор»: Рябков обратился к США и Ирану

Рябков: США и Ирану в военном противостоянии важно воздержаться от эскалации

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Иран должны воздержаться от эскалации конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, нельзя допустить нового «сваливания в штопор» военного противостояния, передает РИА Новости.

Очень важно избежать эскалации и не допустить нового сваливания в штопор военного противостояния, — сказал Рябков.

Ранее американский конгрессмен Сет Моултон сообщил, что США предложили взятку в $25 млрд (1,75 трлн рублей) ради открытия Ормузского пролива. Он добавил, что операция Белого дома на Ближнем Востоке серьезно потрясла мировую экономику, унесла жизнь 14 американцев, а расходы на конфликт достигли отметки в $100 млрд, взятых с налогоплательщиков.

Также стало известно, что выплата Тегерану $12 млрд (840 млрд рублей) из замороженных за рубежом активов станет частью соглашения между Ираном и США. По информации агентства, Исламская Республика не будет вести переговоры без предоставления этой суммы.

До этого США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе. Прежде сообщалось, что проект будущего мирного соглашения между странами обязывал Тегеран убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней.

Власть
МИД РФ
Сергей Рябков
США
Иран
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.