В США раскрыли детали жесткого плана Трампа по Ормузскому проливу Axios: США планируют поэтапно снимать морскую блокаду с Ирана в течение 30 дней

Проект будущего мирного соглашения между США и Ираном обязывает Тегеран убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней, пишет американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона. В ответ Штаты начнут поэтапно снимать морскую блокаду.

По данным издания, в случае окончательного одобрения документа президентом США Дональдом Трампом судоходство через пролив будет осуществляться «без ограничений». Это, поясняют источники, также подразумевает отсутствие каких-либо пошлин за проход судов.

Как говорится в материале, снятие блокады будет проводиться темпами, которые будут «пропорциональны восстановлению коммерческого судоходства». Иран, в свою очередь, в течение месяца должен успеть полностью очистить акваторию от мин.

Ранее американские СМИ писали, что США и Ирану удалось согласовать 60-дневный меморандум о прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе Тегерана. Однако, По информации журналистов, американский лидер все еще не дал окончательного одобрения.