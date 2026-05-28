ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:04

В США раскрыли детали жесткого плана Трампа по Ормузскому проливу

Axios: США планируют поэтапно снимать морскую блокаду с Ирана в течение 30 дней

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Проект будущего мирного соглашения между США и Ираном обязывает Тегеран убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней, пишет американский портал Axios со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона. В ответ Штаты начнут поэтапно снимать морскую блокаду.

По данным издания, в случае окончательного одобрения документа президентом США Дональдом Трампом судоходство через пролив будет осуществляться «без ограничений». Это, поясняют источники, также подразумевает отсутствие каких-либо пошлин за проход судов.

Как говорится в материале, снятие блокады будет проводиться темпами, которые будут «пропорциональны восстановлению коммерческого судоходства». Иран, в свою очередь, в течение месяца должен успеть полностью очистить акваторию от мин.

Ранее американские СМИ писали, что США и Ирану удалось согласовать 60-дневный меморандум о прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе Тегерана. Однако, По информации журналистов, американский лидер все еще не дал окончательного одобрения.

США
Иран
переговоры
Ормузский пролив
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков: США вряд ли побегут выполнять просьбу Киева о вооружении
Не отпускали из Москвы рожать: Лантратова помогла беременной под следствием
В концерне «Калашников» отметили интерес иностранцев к российскому оружию
«Новый Израиль в Сибири»: Жириновский нарисовал карту России 2050 года
Андреева раскрыла, почему смогла переломить ход матча на «Ролан Гаррос»
Депутат Нилов арскрыл будут ли россияне работать с 12 лет
Уехавшая Лазарева пожаловалась на отсутствие денег
Президент, помогите: женщина просит наказать надругашегося над дочкой мужа
Финансист раскрыл дальнейшую судьбу криптовалюты
Путин прибыл на форум ЕАЭС в Астане
«Надо уметь прощать»: Титов о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
Историк раскрыл принцип правильной работы с информацией по СВО
Токаев рассказал о достижении ЕАЭС на фоне турбулентности в мире
Дерево рухнуло на ребенка в Амурской области
Легендарный игрок «Спартака» назвал удивившего его весной футболиста
Рогов разоблачил ловушку Зеленского для Трампа
МАГАТЭ обеспокоили последние события на Запорожской АЭС
В США раскрыли детали жесткого плана Трампа по Ормузскому проливу
В Росгвардии представили передовую систему обучения операторов дронов
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер сенсационно покинул «Ролан Гаррос»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.