Каллас сбросила маску и раскрыла истинное отношение Европы к Украине

Евросоюз никогда не станет беспристрастным посредником в урегулировании конфликта на Украине, поскольку находится на стороне Киева и отстаивает собственные интересы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя перспективы переговоров с Россией. По ее словам, Европа не скрывает своей ангажированности, передает ТАСС.

Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы, — признала Каллас.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Каллас лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования в адрес России. По его словам, если чиновница полагает, что Москва с надеждой ждет переговоров с ЕС, то она глубоко заблуждается.