Военэксперт указал на преимущество российской «Сферы» над Starlink и OneWeb

Преимущество российского проекта «Сфера» перед системами Starlink и OneWeb заключается в отсутствии терминалов, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, полноценная работа отечественной разработки может начаться уже через два-три года.

Система Starlink уже развернута, причем она массовая — это тысячи спутников. Она уже подтвердила свою эффективность и надежность. Однако у нее есть серьезный недостаток — это наличие терминалов, что делает ее достаточно дорогой. Что касается OneWeb, она не индивидуальная, а корпоративная, поэтому есть ограничения в ее применении. Если вести речь о российской системе «Сфера», то она уже разворачивается, есть пробные спутники. Канал оказался достаточно устойчивым и широкополосным. По надежности и качеству информации он показал себя очень хорошо. Поэтому система сразу создается таким образом, чтобы исключить терминалы, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что «Сфера» предназначена в первую очередь для решения гражданских и хозяйственных задач. По словам эксперта, это подразумевает обеспечение коммуникации в удаленных районах Северного морского пути, в тайге, Сибири и на Востоке, где отсутствует сотовая сеть, есть проблемы со спутниковой связью или она слишком дорогая.

Система «Сфера» очень нужна и востребована. Где-то за два, максимум за три года мы должны ее создать. Это примерно 360 спутников. Это меньше, чем у бизнесмена Илона Маска, но так как используются другие технологии, там нет необходимости в развертывании такого огромного количества. Система будет двойного назначения, она также будет обслуживать интересы военных, — заключил Кнутов.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что запуск отечественной низкоорбитальной системы спутниковой связи в коммерческую эксплуатацию планируется на конец следующего года. По его словам, в России уже есть собственные цифровые платформы во всех ключевых областях.