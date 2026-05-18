США хотят вывести в космос 7800 спутников-перехватчиков

США для работы системы противоракетной обороны «Золотой купол» должны будут разместить в космосе 7800 спутников-перехватчиков, сообщают РИА Новости, ссылаясь на анализ документов Конгресса США. Бюджетное управление конгресса оценило стоимость проекта в $1,2 трлн.

Согласно документам, на разработку, развертывание и эксплуатацию космических перехватчиков потребуется $743 млрд. Эта сумма составляет 60% общей стоимости системы «Золотой купол».

Отмечается, что эшелон из тысячи спутников нужен для того, чтобы перехватчик всегда находился над местом пуска ракеты и мог уничтожить ее в первые минуты полета. При этом срок службы каждого спутника составляет около пяти лет. После этого аппарат сходит с орбиты. Для поддержания группировки США придется ежегодно запускать около 1600 новых спутников. Стоимость каждого оценивается в $22 млн.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что спутники стран ЕС, которые собирают разведывательную информацию о целях на территории России, имеют серьезные технические ограничения — плохие помехоустойчивость и точность. По его словам, если США передавали данные ВСУ в режиме онлайн для немедленного наведения ракет и дронов, то европейцы пока только учатся этому.