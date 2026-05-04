Назван главный недостаток спутников ЕС, запущенных для слежки за Россией

Спутники европейских стран, которые сейчас собирают разведывательную информацию о целях на территории России, имеют серьезные технические ограничения — плохие помехоустойчивость и точность, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о запуске первого из 10 шведских спутников-шпионов в космос. По его словам, если США передавали данные ВСУ в режиме онлайн для немедленного наведения ракет и дронов, то европейцы пока только учатся этому.

75% разведданных для ВСУ сейчас идет через французские спутники. Информация собирается в том числе и о тех целях, которые находятся даже за Уралом. И Швеция хочет в этом вопросе поучаствовать. Главное преимущество спутников США перед европейскими заключается в том, что их разведывательная информация идет в режиме онлайн, то есть ее можно тут же вводить в полетное задание и практически с небольшой задержкой использовать для наведения дронов и ракет. Однако сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на Ближнем Востоке. Помехоустойчивость и точность у спутников ЕС хромают, — сказал Кнутов.

Он отметил, что новая шведская программа по запуску 10 спутников на орбиту нацелена сразу на решение двух задач. По его мнению, первая заключается в сборе данных о российских объектах для дальнейшей передачи украинским силам. Вторая задача, как подчеркнул эксперт, связана с обеспечением информацией уже Вооруженных сил Швеции на фоне активной подготовки к возможной блокаде Калининградской области.

Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж должен оказать поддержку инициативам Москвы по неразмещению оружия в космосе. По его словам, необходимо не допустить превращения космического пространства в новую арену противоборства.