День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:44

Назван главный недостаток спутников ЕС, запущенных для слежки за Россией

Военэксперт Кнутов: у европейских спутников плохие помехоустойчивость и точность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спутники европейских стран, которые сейчас собирают разведывательную информацию о целях на территории России, имеют серьезные технические ограничения — плохие помехоустойчивость и точность, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал информацию о запуске первого из 10 шведских спутников-шпионов в космос. По его словам, если США передавали данные ВСУ в режиме онлайн для немедленного наведения ракет и дронов, то европейцы пока только учатся этому.

75% разведданных для ВСУ сейчас идет через французские спутники. Информация собирается в том числе и о тех целях, которые находятся даже за Уралом. И Швеция хочет в этом вопросе поучаствовать. Главное преимущество спутников США перед европейскими заключается в том, что их разведывательная информация идет в режиме онлайн, то есть ее можно тут же вводить в полетное задание и практически с небольшой задержкой использовать для наведения дронов и ракет. Однако сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на Ближнем Востоке. Помехоустойчивость и точность у спутников ЕС хромают, — сказал Кнутов.

Он отметил, что новая шведская программа по запуску 10 спутников на орбиту нацелена сразу на решение двух задач. По его мнению, первая заключается в сборе данных о российских объектах для дальнейшей передачи украинским силам. Вторая задача, как подчеркнул эксперт, связана с обеспечением информацией уже Вооруженных сил Швеции на фоне активной подготовки к возможной блокаде Калининградской области.

Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж должен оказать поддержку инициативам Москвы по неразмещению оружия в космосе. По его словам, необходимо не допустить превращения космического пространства в новую арену противоборства.

Европа
Россия
спутники
Швеция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.