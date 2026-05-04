Стало известно, кто надоумил Трампа изменить подход к НАТО

Бывший глава аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме (2017–2018) Кит Келлог заявил, что еще во время первого президентства Дональда Трампа советовал ему выстроить новые военные отношения с Европой, полностью пересмотрев концепцию НАТО. В беседе с телеканалом Fox News он признался, что весь Альянс держится на мощи одних лишь США.

Я говорил президенту, что, <…> может, ему стоит обсудить многоуровневые отношения с НАТО. <…> Нужно разработать, если можно так выразиться, новое НАТО, новое оборонительное объединение с Европой, — отметил Келлог.

Келлог назвал нынешний Блок, разросшийся с 12 до 32 стран, «очень раздутой конструкцией». При этом он обвинил европейцев в том, что они годами экономили на обороне, полагаясь на американскую защиту. В качестве примера он привел Великобританию, у которой из шести бригад боеспособна лишь одна, а оба авианосца стоят на ремонте.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передислоцировать 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Ориентировочные сроки завершения операции — от полугода до года.