День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:00

Стало известно, кто надоумил Трампа изменить подход к НАТО

Келлог советовал Трампу выстроить новые военные отношения с Европой вместо НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший глава аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме (2017–2018) Кит Келлог заявил, что еще во время первого президентства Дональда Трампа советовал ему выстроить новые военные отношения с Европой, полностью пересмотрев концепцию НАТО. В беседе с телеканалом Fox News он признался, что весь Альянс держится на мощи одних лишь США.

Я говорил президенту, что, <…> может, ему стоит обсудить многоуровневые отношения с НАТО. <…> Нужно разработать, если можно так выразиться, новое НАТО, новое оборонительное объединение с Европой, — отметил Келлог.

Келлог назвал нынешний Блок, разросшийся с 12 до 32 стран, «очень раздутой конструкцией». При этом он обвинил европейцев в том, что они годами экономили на обороне, полагаясь на американскую защиту. В качестве примера он привел Великобританию, у которой из шести бригад боеспособна лишь одна, а оба авианосца стоят на ремонте.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передислоцировать 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Ориентировочные сроки завершения операции — от полугода до года.

США
Кит Келлог
НАТО
реформирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.