25 февраля 2026 в 10:44

Келлог раскритиковал США за отказ голосовать по украинской резолюции в ООН

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press
Бывший специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог в социальной сети Х раскритиковал американское правительство за отказ от голосования по резолюции по Украине в ООН. Он подчеркнул, что вопрос урегулирования конфликта не является бизнес-сделкой. Келлог задался вопросом, были ли четыре года боевых действий недостаточными.

ООН проголосовала за установление прочного мира в Украине, а мы воздержались. Поди разберись, — констатировал бывший спецпосланник Трампа.

Ранее Келлог предположил, что процесс урегулирования конфликта на Украине может завершиться к концу лета текущего года. По его словам, стороны приближаются к финальным этапам мирных переговоров.

Как считает бывший глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, президент Владимир Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, так как боится быть смененным западными покровителями. По словам политика, чувствуя приближение конца, глава государства идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.

