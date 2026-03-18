Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 14:54

Пекин сделал Тайваню заманчивое предложение

Китай пообещал Тайваню энергобезопасность в обмен на мирное объединение

Фото: Chen Ziwei/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Китай предложил Тайваню гарантированную энергостабильность и ликвидацию дефицита ресурсов в обмен на «мирное воссоединение» двух берегов пролива, сообщает агентство Reuters. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР Чэнь Биньхуа заявил, что объединение позволит полностью интегрировать энергетические системы и навсегда решить проблему нехватки электричества, природного газа и сырой нефти на острове.

Власти КНР заверили, что в случае политического компромисса тайваньские соотечественники получат доступ к более дешевым, надежным и экологически чистым поставкам ресурсов с материка. Чэнь Биньхуа отметил, что обеспокоенность жителей острова возможными перебоями из-за конфликтов на Ближнем Востоке может быть снята только через укрепление связей с Китаем. Тем временем, власти Тайваня, ранее получавшего около трети сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, сообщили, что уже обеспечили альтернативные поставки на ближайшие месяцы, в том числе из США.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Тайвань исторически является неотъемлемой частью Китая и никогда не станет самостоятельным государством, назвав все попытки реализации концепции «двух Китаев» заранее обреченными на провал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.