Жители пяти областей Украины погрузились во тьму Пять областей Украины частично остались без света

В пяти областях Украины фиксируют перебои с электроснабжением вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщило украинское Министерство энергетики. По данным ведомства, частично обесточены Днепропетровская и Одесская области.

Также электричество пропало у потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий 26 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях остались без света.

Ранее глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что на юге Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры. По словам чиновника, из-за аварии у местного населения наблюдаются перебои с подачей электричества. Кипер отметил, что ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий.

Кроме того, глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что обстановка с подачей электричества в городе продолжает оставаться напряженной. По словам градоначальника, причиной сложностей служат удары Вооруженных сил Украины по сооружениям энергетической инфраструктуры.