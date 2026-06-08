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08 июня 2026 в 10:42

Жители пяти областей Украины погрузились во тьму

Пять областей Украины частично остались без света

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В пяти областях Украины фиксируют перебои с электроснабжением вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры, сообщило украинское Министерство энергетики. По данным ведомства, частично обесточены Днепропетровская и Одесская области.

Также электричество пропало у потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий 26 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях остались без света.

Ранее глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил, что на юге Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры. По словам чиновника, из-за аварии у местного населения наблюдаются перебои с подачей электричества. Кипер отметил, что ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий.

Кроме того, глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что обстановка с подачей электричества в городе продолжает оставаться напряженной. По словам градоначальника, причиной сложностей служат удары Вооруженных сил Украины по сооружениям энергетической инфраструктуры.

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