Солдаты ВСУ выражают критику в адрес главкома Александра Сырского, указывая на самоубийственный характер текущих наступательных операций, сообщает «Страна.ua». Военная оппозиция предлагает сменить стратегию на оборонительную, сосредоточившись на нанесении дальних и средних ударов по тылам России.

Критики недовольны текущей организацией мобилизации и требуют сокращения числа отсрочек с одновременным ужесточением ответственности для уклоняющихся от призыва. По их мнению, без этих мер невозможно говорить о каких-либо крупномасштабных наступательных действиях.

Центральный спорный вопрос касается постоянных «контрнаступлений», при этом фраза о необходимости «отбить ту посадку» стала распространенным мемом. Сырский столкнулся с отказом части командиров выполнять его приказы, поскольку они считали атаки самоубийственными, что послужило поводом для идеи создания штурмовых подразделений, готовых выполнять любые распоряжения.

Ранее источник в украинском Минобороны сообщил, что главнокомандующий ВСУ не имеет четкой стратегии ведения боевых действий. По его словам, тактика Сырского сводится к удержанию позиций и мобилизации, так как он считает, что армии нужно лишь продержаться как можно дольше и призвать больше людей.

Кроме того, отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Сырского следует уволить. Экс-министр также сообщил, что в свое время предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить от должности начальника Генштаба Андрея Гнатова.