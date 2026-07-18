Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не имеет четкой стратегии ведения боевых действий, его тактика сводится к удержанию позиций и мобилизации, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в украинском Минобороны. По словам чиновника, Сырский считает, что армии нужно лишь «продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей».

Теория победы Сырского сводится к тому, чтобы как можно дольше удерживать позиции и мобилизовать все больше людей, — отметил собеседник FT.

Ранее отправленный в отставку министр обороны Украины Михаил Федоров на брифинге заявил, что главнокомандующего ВСУ следует уволить. Экс-министр также сообщил, что ранее предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить от должности начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Кроме того, член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин сказал, что Сырский, поднимая вопрос о формировании новых бригад у белорусских границ, намеренно пытается втянуть Минск в вооруженное противостояние. По мнению Гагина, киевские власти рассматривают продолжение боев как единственный способ удержаться у власти.