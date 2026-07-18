Источник объяснил, изменится ли стратегия ВСУ после отставки Сырского

Маловероятно, что на данный момент возможная отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приведет к изменению военной стратегии, сообщил источник украинского издания «Страна.ua» в военных кругах. По его мнению, нынешний курс изначально определил президент Украины Владимир Зеленский, поэтому даже в случае смены главкома новый руководитель армии, вероятнее всего, продолжит действовать в том же направлении.

Собеседник издания допустил, что, если военной оппозиции удастся добиться увольнения главнокомандующего ВСУ, впоследствии она может попытаться добиться и пересмотра всей стратегии.

Ранее источник в военных кругах рассказал, что в украинской армии продолжаются споры вокруг стратегии главкома ВСУ Сырского, основанной на постоянных наступательных действиях для перехвата инициативы. По словам собеседника издания, далеко не все военнослужащие поддерживают такой подход. Источник также утверждает, что подобная стратегия в действительности продиктована позицией президента Зеленского.