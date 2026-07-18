Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 19:21

Источник объяснил, изменится ли стратегия ВСУ после отставки Сырского

«Страна.ua»: отставка Сырского вряд ли изменит курс ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Маловероятно, что на данный момент возможная отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приведет к изменению военной стратегии, сообщил источник украинского издания «Страна.ua» в военных кругах. По его мнению, нынешний курс изначально определил президент Украины Владимир Зеленский, поэтому даже в случае смены главкома новый руководитель армии, вероятнее всего, продолжит действовать в том же направлении.

Собеседник издания допустил, что, если военной оппозиции удастся добиться увольнения главнокомандующего ВСУ, впоследствии она может попытаться добиться и пересмотра всей стратегии.

Ранее источник в военных кругах рассказал, что в украинской армии продолжаются споры вокруг стратегии главкома ВСУ Сырского, основанной на постоянных наступательных действиях для перехвата инициативы. По словам собеседника издания, далеко не все военнослужащие поддерживают такой подход. Источник также утверждает, что подобная стратегия в действительности продиктована позицией президента Зеленского.

Европа
Украина
Александр Сырский
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Серябкина рассказала о недавней травме во время гастрольного тура
Самосвал уронил зловонный груз и устроил фекальный апокалипсис в Петербурге
Дожди, влажность и похолодание до +16: погода в Москве в конце августа
Источник объяснил, изменится ли стратегия ВСУ после отставки Сырского
«Даже не сомневайтесь»: Лопырева ответила, кто выиграет ЧМ-2026
Российские войска выбили украинских бойцов еще из одного населенного пункта
Военблогер Земцов получил срок по делу об угрозах и о повреждении имущества
Венгрия неожиданно «подложила свинью» Украине на пути в ЕС
Скандал вокруг «Скалы» связали с кампанией Федорова против Сырского
На Украине объяснили, чьей стратегии придерживается Сырский
Американец-пенсионер покорил вершину самой высокой точки Килиманджаро
Герасимов заявил, что ВС РФ сломили оборону ВСУ в Красном Лимане
Герасимов раскрыл ситуацию на линии боевого соприкосновения
Стало известно, почему солдаты ВСУ недовольны Сырским
Минздрав раскрыл детали массового отравления на Ставрополье
Ужин Трампа с корреспондентами пройдет при усиленной охране
Авария в Домодедово унесла жизнь инспектора полиции
Известный музыкант сделал неожиданное заявление о России
У офиса Зеленского скандируют лозунги против Сырского
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.