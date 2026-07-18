Слуцкий пригрозил Киеву после гибели российских семей

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18 июля 2026 в 20:39

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Слуцкий: Киев заплатит за каждую погибшую российскую семью

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Киев заплатит за каждую погибшую российскую семью, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Склады и каналы поставок должны быть выведены из строя.

Слуцкий уточнил, что Киев давно не разбирает, где военный объект, а где — «спящий город». Он отметил, что для Украины роддом, нефтебаза и логистический склад — цели одного порядка.

По словам Слуцкого, у тех, кто направляет беспилотники на Россию, не должно остаться ни одной кнопки. А склады и цеха, где собирают дроны, должны быть выведены из строя.

Ранее обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Слуцкий оценил новый шаг «коалиции желающих» по Украине. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что действия «коалиции желающих» по Украине ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом он высказался после того, как лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины объявили о создании объединения против баллистических ракет.

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