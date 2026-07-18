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18 июля 2026 в 21:43

Появились новые подробности крушения вертолета на Кубани

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Краснодарском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Краснодарский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после крушения вертолета в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России. В результате авиационного происшествия погиб пилот.

Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в материале.

Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обстоятельства крушения и причины произошедшего устанавливаются.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в 2 км от станицы Калининской Краснодарского края. Отмечается, что воздушный транспорт был сельхозназначения.

Ранее пассажирский самолет Cessna 402 потерпел крушение на Багамах, в результате чего погибли все 10 человек, находившиеся на борту. Самолет авиакомпании Flamingo Air выполнял рейс из аэропорта Нассау в Сан-Андрос. Во время полета воздушное судно упало в лесистой местности.

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