Wildberries объявил о первых мерах поддержки продавцов Wildberries отменил плату за транзит на региональные склады после атаки ВСУ

Компания Wildberries ввела первые меры поддержки для продавцов, среди которых скидка в 100% на транзитные поставки в региональные склады, сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале. По ее словам, с 19 июля для партнеров начинают действовать скидки на хранение товаров на ряде складов в течение 45 дней с момента поставки.

Как отметила Ким, эти решения должны помочь продавцам быстрее восстановить поставки, перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. Отмечается, что Wildberries продолжает работу над механизмом дополнительной поддержки партнеров. Для определения объема возможных выплат компании необходимо оценить последствия сложившейся ситуации. Этот процесс займет до 30 дней.

Ранее представители компании сообщили, что сведения о нарушениях при эвакуации на складе Wildberries в подмосковной Электростали не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что аварийная автоматика и система контроля доступа сработали в штатном режиме.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел о терактах после атак на склады маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Ведомство намерено дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атакам.