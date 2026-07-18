Спасатели нашли тело под мостом Кадырова После драки на мосту Ахмата Кадырова человека сбросили в воду

В Санкт-Петербурге неизвестные сбросили человека в воду после драки на мосту Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге, передают сотрудники МЧС. Инцидент случился 18 июля.

На месте происшествия работают спасатели МЧС, сотрудники патрульно-постовой службы полиции и медики скорой помощи. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяная 75-летняя пенсионерка утонула в Выборгском заливе, сообщили в управлении МЧС России по Ленинградской области. Женщина зашла в воду, чтобы искупаться. Трагедия произошла в поселке Советский. Спасатели напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, поскольку пьяный человек хуже контролирует свое тело.

До этого мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске. По предварительной информации, он купался вместе со своим старшим братом возле СНТ. Их родители были тогда на работе. В один момент ребенок отплыл на восемь метров от берега и начал тонуть. Брат мальчика вызвал экстренные службы. Приехавшие спасатели нашли тело погибшего на дне водоема на глубине около четырех метров. Возбуждено уголовное дело.