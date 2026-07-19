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19 июля 2026 в 01:46

«Насильно забирают в ВСУ»: на Украине начали задерживать выходцев из Азии

На Украине начали задерживать выходцев из Азии для отправки в ряды ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Миграционная служба Украины начала проводить задержания выходцев из стран Азии, которые приехали в страну на заработки, сообщили РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Женщин после задержаний чаще всего депортируют, а мужчин направляют в ряды ВСУ, отметили в источнике.

Миграционная служба Украины начала массовые задержания выходцев из Азии, прибывших в бывшую УССР для заработков. Женщин, в основном, депортируют, а мужчин фактически насильно забирают в ВСУ на «тыловые должности» с дальнейшим переводом в штурмовики, — сказано в сообщении.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за продление всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий режим будет действовать с 2 августа еще 90 дней. В общей сложности решение поддержали 311 депутатов, прямая трансляция с заседания велась на сайте Рады.

До этого сообщалось, что запрет на въезд в Евросоюз для военнообязанных граждан Украины может начать действовать уже в июле. Как отметил замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик, ограничения могут коснуться украинцев, которые только планируют обращаться за временной защитой в странах ЕС.

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