Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

В Госдуме готовят законопроект, который может стать альтернативой покупке жилья. Что известно, в чем заключается инициатива, насколько она выгодна и сможет ли заменить ипотеку?

Что известно о выгодной альтернативе покупке жилья

Речь идет о законопроекте о регулировании в России долгосрочной наследуемой аренды жилья со ставкой ниже рыночной. Первый зампред комитета российского парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что подобная аренда существует во многих странах, а когда-то была и у нас.

«Цивилизованная, „гарантированная“ долгосрочная аренда — тот самый „третий выбор“ для людей, <...> но сейчас его [в России] фактически нет. <…> Мы готовим законопроект, который создаст четкие правила для этого рынка. В первую очередь мы ориентируемся на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный наем», — сказал Кошелев.

Предполагается ввести льготную арендную ставку ниже рыночной, разницу будет субсидировать регион или муниципалитет. Схема выглядит следующим образом: арендодателем заключается договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. На весь срок аренды действует временная прописка с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам, пояснил парламентарий.

В чем выгода для инвесторов и государства

Инвесторы, по словам Кошелева, пока не заинтересованы в реализации таких проектов из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил и соответствующего законодательства. Поэтому для них предлагается «мощный стимул»:

«Налоговые льготы на период строительства и на 10 лет после ввода дома в эксплуатацию. А именно обнуление земельного налога, налога на имущество, НДС и налога на доход от сдачи помещений. Это снизит окупаемость и привлечет частный капитал в отрасль. После 11-го года, когда проект выйдет на прибыль, налоговая нагрузка станет стандартной, что обеспечит устойчивые поступления в региональные бюджеты».

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Выгода от проекта есть и для государства: развитие рынка долгосрочной аренды поможет привлечь миллиарды частных инвестиций, создаст новые рабочие места, загрузит стройкомплекс и позволит удержать молодежь и востребованных специалистов в регионах, считает Кошелев. Станет возможным решить вопрос очередников на жилье, создать полноценный маневренный фонд, добавил он.

«Формирование цивилизованного рынка доступного арендного жилья станет решением жилищного вопроса для многих наших граждан, а для застройщиков — новой перспективной нишей для развития», — заключил Кошелев.

Когда лучше всего искать квартиру в аренду

Лето — самый оптимальный период для поиска недорогого жилья в аренду, заявил NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, с приходом осени многие люди возвращаются в город, провоцируя рост спроса на квартиры.

«Летний период — лучшее время, чтобы найти объект недвижимости и получить максимальную скидку. Выбор жилья в этот сезон сильно больше. Конец августа — начало сентября — это самый пик спроса, когда хороших ликвидных вариантов уже мало. Цены на аренду в это время максимальные, потому что все возвращаются с каникул, приезжают на работу, деловая активность начинает свой виток. Тут надо понимать, что чем больше предложений, тем более выгодная цена. Весной также стоит искать более дешевые варианты, потому что многие, начиная с мая, переезжают на дачи», — посоветовал Ракута.

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