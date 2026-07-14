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14 июля 2026 в 13:12

Брокер назвал оптимальный сезон для поиска недорогих квартир в аренду

Брокер Ракута назвал лето лучшим сезоном для поиска квартиры в аренду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лето — самый оптимальный период для поиска недорогого жилья в аренду, заявил NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, с приходом осени многие люди возвращаются в город, провоцируя рост спроса на квартиры.

Летний период — лучшее время для того, чтобы можно было найти объект недвижимости и получить максимальную скидку. Выбор жилья в этот сезон сильно больше. Конец августа — начало сентября — это самый пик спроса, когда хороших ликвидных вариантов уже мало. Цены на аренду в это время максимальные, потому что все возвращаются с каникул, приезжают на работу, деловая активность начинает свой виток. Тут надо понимать, что чем больше предложений, тем более выгодная цена. Весной также стоит искать более дешевые варианты, потому что многие, начиная с мая, переезжают на дачи, — посоветовал Ракута.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предупредил: если перед просмотром квартиры требуют предоплату, это может быть признаком мошенничества. По его словам, аферисты часто используют фотографии жилья из интернета, создают объявления и требуют деньги за «бронирование».

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