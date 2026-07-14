Россиян предупредили о популярной схеме мошенников при сдаче квартиры Доцент Щербаченко: предоплата до просмотра квартиры может говорить о мошенниках

Если перед арендой квартиры до просмотра начинают требовать предоплату, это может говорить о действиях мошенников, предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. В разговоре с RT экономист подчеркнул, что часто аферисты используют найденные в интернете фотографии квартир, создают объявление и требуют деньги за «бронирование».

Не соглашайтесь на «бронирование» без личного осмотра квартиры и проверки документов. Если вас торопят с оплатой — это может быть мошенничество. Проверяйте адреса сайтов. Дату создания и владельца подозрительного ресурса можно проверить через общедоступные сервисы, — пояснил Щербаченко.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали массово распространять вредоносное программное обеспечение под видом полезных сервисов для оплаты ЖКХ, отслеживания радаров ДПС и мобильного банкинга. Использование таких поддельных утилит позволяет злоумышленникам дистанционно похищать персональные данные пользователей и получать доступ к их финансам.