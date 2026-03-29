Мошенники начали вымогать деньги через поддельные приложения

Мошенники начали массово распространять вредоносное программное обеспечение под видом полезных сервисов для оплаты ЖКХ, отслеживания радаров ДПС и мобильного банкинга, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Использование таких поддельных утилит позволяет злоумышленникам дистанционно похищать персональные данные пользователей и получать доступ к их финансам.

Фиксируются случаи распространения вредоносных приложений под видом утилита для отслеживания радаров ДПС, оплаты услуг ЖКХ, приложений банков, — добавил собеседник агентства.

По словам представителей ведомства, установка подобных программ создает критические риски, включая несанкционированное списание средств и тайное оформление микрозаймов. Правоохранители настоятельно рекомендуют скачивать ПО только из официальных магазинов и внимательно проверять разрешения, которые запрашивают новые программы при установке.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев призвал россиян отказаться от использования умных колонок и роботов-пылесосов, чтобы обезопасить себя от мошенников. Он заявил, что сейчас многие современные гаджеты со встроенными камерами и микрофонами могут нарушать приватность пользователей и могут быть взломаны.