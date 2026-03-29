Фадеев предупредил россиян о слежке через умные колонки и дал простой совет

Председатель Совета при президенте РФ Валерий Фадеев порекомендовал россиянам отказаться от использования умных колонок для защиты от слежки и мошенников, передает РИА Новости. Он отметил, что такие меры помогают обезопасить личное пространство без вмешательства государства.

Мера очень простая — не надо пользоваться умными колонками. <...> Просто не надо покупать колонки — мой совет. Сейчас информация прошла, что пылесосы подглядывают — там же тоже камера есть. Ну не покупайте пылесосы, если вы боитесь, что за вами подглядывают, — сказал Фадеев.

При этом он подчеркнул, что запрещать устройства не нужно, каждый человек сам принимает решение о собственной безопасности. Он добавил, что такой подход позволяет снизить риски слежки без потери удобства в повседневной жизни.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили россиян о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников. В ведомстве пояснили, что речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.