17 апреля 2026 в 11:06

Лжедетектива задержали за слежку за женщиной в Чите

Жителя Читы задержали по подозрению в незаконной частной детективной деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Забайкальскому краю. Следствие полагает, что он вел скрытое наблюдение за женщиной и передавал полученные материалы заказчику.

Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность жителя края, осуществлявшего незаконную частную детективную деятельность, нарушающую конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни, — отметили в ФСБ.

По данным следствия, мужчина принял заказ от третьего лица на проведение скрытого наблюдения за женщиной с целью получения вознаграждения. Полученные материалы, содержащие сведения о частной жизни, были переданы заказчику. За оказанные услуги подозреваемый получил 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по месту жительства фигуранта изъяты специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации.

Ранее россиян предупредили о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников. Речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.

Лжедетектива задержали за слежку за женщиной в Чите
