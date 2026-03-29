IT-эксперт дал совет, как снизить вероятность взлома умных колонок

Выключение умных колонок из розетки, когда устройство не используется, снизит вероятность их взлома, заявил NEWS.ru IT-эксперт главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков. Он при этом отметил, что взломать умные колонки достаточно сложно.

Умные колонки, как и в целом телефонные помощники, которые находятся в постоянном мониторинге аудиопространства — это фактически жучок в кармане. Телефон с умным помощником прослушивает пользователей постоянно. С пылесосами постоянные взломы и подглядывания. Умные колонки взломать не так и просто. Колонки лучше выключать из сети, когда не планируется их использовать, — сказал Зыков.

IT-эксперт добавил, что пылесосы с камерами действительно подвержены взлому. Разработчики устройств, которые должны следить за безопасностью гаджетов, зачастую не обеспечивают серьезных мер защиты, пояснил собеседник.

Софт должны обновлять сами вендоры, а также постоянно следить за новыми уязвимостями. А если пылесос или камера от неизвестного и дешевого производителя, то им зачастую не до глубокой работы с уязвимостями. Они сосредоточены на выпуске техники и на том, чтобы софт в целом работал. А вопросы безопасности изучается поверхностно. Поэтому для хакеров такая техника может быть легкой мишенью. Просто потому, что по сети бегают краулеры (поисковые роботы. — NEWS.ru), которые в автоматическом режиме ищут такую технику и сразу пытаются получить к ней доступ по известным уязвимостям, — резюмировал Зыков.

Ранее председатель Совета при президенте РФ Валерий Фадеев порекомендовал россиянам отказаться от использования умных колонок для защиты от слежки и мошенников. Он отметил, что такие меры помогают обезопасить личное пространство без вмешательства государства.