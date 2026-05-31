Россия надеется на участие крупной делегации немецких компаний в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что представители немецкого бизнеса «показывают правильный путь немецким политикам и бюрократам».

Россия с нетерпением ждет крупную делегацию немецких компаний на Петербургском экономическом форуме, а также продолжения делового диалога и партнерства, — написал глава РФПИ.

Поводом для такого заявления стала публикация в Frankfurter Allgemeine Zeitung: издание сообщило, что множество компаний ФРГ продолжают работать в России, невзирая на санкционные ограничения, и что на ПМЭФ состоится диалог с участием бизнеса страны.

Ранее Дмитриев заявил, что кризис в Европейском союзе наступил из-за отказа от российских энергоносителей. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что страна не может защитить граждан от колебаний рынка.