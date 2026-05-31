Стало известно, может ли собственник получить компенсацию за вид из окна

Эксперт по ЖКХ Бондарь: собственник может получить компенсацию за вид из окна

Собственник может получить компенсацию за вид из окна, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, жилое помещение не должно лишать квартиру солнечного света.

Вид из окна не является объектом собственности. Но получить компенсацию или снижение стоимости жилья в некоторых случаях можно. Например, в случаях нарушения норм инсоляции и освещенности. Новое здание не должно лишать вашу квартиру солнечного света. Для жилых комнат установлены строгие нормы непрерывной инсоляции: например, для центральной части России не менее двух часов в день в период с 22 апреля по 22 августа. Если новостройка полностью «затемнила» вашу квартиру, это может быть нарушение статьи Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — заявил он.

Бондарь отметил, что второй вариант получения компенсации за испорченный вид из окна связан с тем, что застройщик намеренно скрыл планы по строительству здания поблизости. По его словам, в такой ситуации собственникам следует обратиться в суд.

Другой случай возникает, когда продавец намеренно скрыл информацию о следующих этапах застройки на своей земле, хотя в рекламе обещал «неперекрываемый вид». В обоих случаях необходимо будет доказывать свою правоту в суде с привлечением, как правило, дорогостоящих экспертиз, — резюмировал он.

