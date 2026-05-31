ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 15:23

Россиянам рассказали, какие привычки делают жизнь финансово стабильной

Доцент Щербаченко: планирование бюджета на год даст финансовую стабильность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Планирование бюджета на год вперед сделает жизнь более финансово стабильной, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, откладывать необходимо сразу после получения дохода.

Во-первых, сформулируйте свои финансовые цели на год, на полгода. Во-вторых, откладывайте деньги сразу после получения зарплаты или любого иного дохода. Заранее определите, какую часть дохода вы сможете откладывать безболезненно. Рассчитайте эту сумму, сложив все доходы, и вычтите обязательные платежи. Это снизит риск траты всех денег до зарплаты. Для начала попробуйте начать откладывать 5%, потом — 10%, потом — 15% от зарплаты и так далее. Главное — постоянство и регулярность, — заявил он.

Щербаченко отметил, что планирование крупных трат также улучшит финансовую стабильность. По его словам, удобным инструментом для оптимизации средств станет регулярный анализ расходов.

В-третьих, планируйте крупные траты заранее. Распределите нагрузки на бюджет. Составьте список предстоящих покупок, особенно крупных (ремонт, отпуск, техника) с датами. Составьте график для всех финансовых целей. В-четвертых, анализируйте расходы раз неделю или раз в месяц. Вовремя замечайте рост трат в категориях и корректируйте свой бюджет. Выделите 15 минут в конце недели и проанализируйте все траты. Выберите 1-2 категории, которые вы сможете уменьшить, — резюмировал он.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что в ближайшие три года ожидается ослабление курса доллара. Однако, по его мнению, затем американская валюта вновь может начать расти.

Общество
советы
деньги
россияне
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.