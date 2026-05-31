Россиянам рассказали, какие привычки делают жизнь финансово стабильной

Планирование бюджета на год вперед сделает жизнь более финансово стабильной, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, откладывать необходимо сразу после получения дохода.

Во-первых, сформулируйте свои финансовые цели на год, на полгода. Во-вторых, откладывайте деньги сразу после получения зарплаты или любого иного дохода. Заранее определите, какую часть дохода вы сможете откладывать безболезненно. Рассчитайте эту сумму, сложив все доходы, и вычтите обязательные платежи. Это снизит риск траты всех денег до зарплаты. Для начала попробуйте начать откладывать 5%, потом — 10%, потом — 15% от зарплаты и так далее. Главное — постоянство и регулярность, — заявил он.

Щербаченко отметил, что планирование крупных трат также улучшит финансовую стабильность. По его словам, удобным инструментом для оптимизации средств станет регулярный анализ расходов.

В-третьих, планируйте крупные траты заранее. Распределите нагрузки на бюджет. Составьте список предстоящих покупок, особенно крупных (ремонт, отпуск, техника) с датами. Составьте график для всех финансовых целей. В-четвертых, анализируйте расходы раз неделю или раз в месяц. Вовремя замечайте рост трат в категориях и корректируйте свой бюджет. Выделите 15 минут в конце недели и проанализируйте все траты. Выберите 1-2 категории, которые вы сможете уменьшить, — резюмировал он.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что в ближайшие три года ожидается ослабление курса доллара. Однако, по его мнению, затем американская валюта вновь может начать расти.