В регионах начали отстрел птиц, влияющих на улов рыбы

Жители ряда районов Сибири начали отстрел бакланов, которые, по их словам, наносят ущерб рыбным запасам в водоемах, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в прошлом году в регионе фиксировалось снижение улова рыбы, включая хариуса и омуля, а в текущем году показатели достигли минимальных значений за все время наблюдений.

Местные жители связывают это с увеличением популяции бакланов, которые, как утверждается, поедают рыбу в водоемах. Отмечается, что в ряде населенных пунктов уже обсуждаются меры по регулированию численности птиц, а в некоторых регионах подобные действия частично разрешены или находятся на стадии рассмотрения.

