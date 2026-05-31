31 мая 2026 в 14:59

В регионах начали отстрел птиц, влияющих на улов рыбы

В Сибири начали отстреливать бакланов из-за ущерба рыбным запасам в водоемах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жители ряда районов Сибири начали отстрел бакланов, которые, по их словам, наносят ущерб рыбным запасам в водоемах, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в прошлом году в регионе фиксировалось снижение улова рыбы, включая хариуса и омуля, а в текущем году показатели достигли минимальных значений за все время наблюдений.

Местные жители связывают это с увеличением популяции бакланов, которые, как утверждается, поедают рыбу в водоемах. Отмечается, что в ряде населенных пунктов уже обсуждаются меры по регулированию численности птиц, а в некоторых регионах подобные действия частично разрешены или находятся на стадии рассмотрения.

Ранее в Кемерово местный житель вызвал беспокойство очевидцев, решив заняться подледной рыбалкой. Мужчина вышел на лед Томи со снастями, стулом и удочками, когда температура воздуха достигла нуля градусов. На место также прибыл спасатель МЧС. Он следил за ситуацией на льду, чтобы не произошло непоправимых последствий. В итоге рыбалка обошлась без пострадавших.

Регионы
Сибирь
бакланы
рыба
рыбаки
