Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 09:42

«Не знаю как, хоть беспилотниками»: глава Бурятии объявил войну бакланам

Глава Бурятии Цыденов предложил охотиться на бакланов с помощью беспилотников

Фото: Hinrich Bäsemann/dpa/Global Look Press
Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал начать регулировать численность больших бакланов с весны 2026 года. В качестве возможной меры он предложил «гонять беспилотниками» птиц, влияющих на снижение рыбного улова. Глава республики подчеркнул, что ситуация с численностью баклана требует кардинальных мер, передает «Коммерсант».

Необходимо регулировать [численность бакланов], не знаю как, хоть беспилотниками гонять, — отметил Цыденов.

Согласно материалу, такое предложение прозвучало во время региональной прямой линии. Жители Северобайкальска пожаловались, что еще 10 лет назад в озере Байкал можно было выловить осетра, ленков, хариуса или омуля. Сегодня же, по их словам, улова «не хватает даже на уху».

Ранее сообщалось, что специалисты собрали весь загрязненный грунт после опрокидывания бензовоза рядом с Байкалом. По информации ГУ МЧС России по республике, самосвал с собранными загрязненными материалами отправился на специализированную площадку ООО «Нефтепродукт» в Северобайкальске. В Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии уточнили, что попадания нефтепродуктов в воду не произошло.

