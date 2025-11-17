«Не знаю как, хоть беспилотниками»: глава Бурятии объявил войну бакланам Глава Бурятии Цыденов предложил охотиться на бакланов с помощью беспилотников

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал начать регулировать численность больших бакланов с весны 2026 года. В качестве возможной меры он предложил «гонять беспилотниками» птиц, влияющих на снижение рыбного улова. Глава республики подчеркнул, что ситуация с численностью баклана требует кардинальных мер, передает «Коммерсант».

Необходимо регулировать [численность бакланов], не знаю как, хоть беспилотниками гонять, — отметил Цыденов.

Согласно материалу, такое предложение прозвучало во время региональной прямой линии. Жители Северобайкальска пожаловались, что еще 10 лет назад в озере Байкал можно было выловить осетра, ленков, хариуса или омуля. Сегодня же, по их словам, улова «не хватает даже на уху».

