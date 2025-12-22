«Андрюха, у нас глухарь!», или Куда ехать для зимней охоты на пернатую дичь

Охота на глухаря, тетерева или рябчика привлекает любителей зимнего промысла вкусным мясом и красивыми трофеями. Да-да, эти птицы ценны своим нежным мясом, подходящим для запеканок и супов, а также перьями для охотничьих поделок.

В декабре и январе охота на глухаря, тетерева и рябчика возможна в регионах вроде Хакасии (до 31 января), Томской области (до февраля), Красноярского края и Сибири, где сезоны продлены для боровой дичи. Для промысла нужны охотничий билет, разрешение на добычу (выдается через «Госуслуги» или Охотнадзор), паспорт и квитанция об оплате госпошлины.

Пять зимних хитростей

Зимой охота на этих птиц проще: они зарываются в снег на лунках, кормятся хвоей и почками, становясь менее пугливыми из-за морозов.

Ищите свежие лунки у деревьев вечером: ударьте лыжей по снегу, чтобы спугнуть тетерева при взлете.

Выслеживая глухаря, подкрадывайтесь к местам с опавшими листьями осины — там их кормежка, двигайтесь медленно по два шага.

Для того чтобы поймать рябчика, проверяйте вырубки и речные луга: птицы роют неглубокие норы, высовывая голову, — заметьте это издали.

Используйте манок тихо на опушках: рябчики и тетерева откликаются зимой, когда голодны.

Заметьте белый налет помета у лунок — признак свежей ночевки тетерева или рябчика.

Соблюдайте лимиты и уважайте природу — так охота на глухаря, тетерева, рябчика принесет удовлетворение и не навредит лесу.

