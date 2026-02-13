Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:01

Пикантная утка с ароматом ягод: эффектный ужин для двоих за полчаса

Романтический ужин для гурманов: утиная грудка с ягодным конфитюром Романтический ужин для гурманов: утиная грудка с ягодным конфитюром Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Романтический ужин для гурманов можно устроить даже дома, если выбрать необычное, но простое в исполнении блюдо. Утиная грудка с ягодным конфитюром из черной смородины и розового перца создает тонкий баланс сладости и пряности. Такой романтический ужин для гурманов выглядит эффектно и готовится всего за полчаса.

Кожу на грудке (2 шт.) надрежьте сеткой, натрите солью и перцем. Выложите на холодную сковороду кожей вниз и жарьте на среднем огне 6–7 минут, пока жир не вытопится и корочка не станет золотистой. Переверните и готовьте еще 4–5 минут. Для конфитюра прогрейте смородину (свежая или замороженная — 120 г) с медом (1 ч. л.) и уксусом (бальзамический — 1 ст. л.), слегка разомните ягоды, добавьте розовый перец (0,5 ч. л.) и уварите до густоты.

Подавайте утку, нарезав ломтиками, с теплым ягодным конфитюром. Блюдо получается ароматным, сочным и идеально подходит для тихого вечера вдвоем.

  • Калорийность на 100 г: 212 ккал.

  • БЖУ: 16,2/13,8/5,1.

Ранее мы делились рецептом полосатого, как зебра, манника.

Читайте также
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Семья и жизнь
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Диетический кебаб на ужин: неожиданный ингредиент внутри
Семья и жизнь
Диетический кебаб на ужин: неожиданный ингредиент внутри
Легкий салат с копченой курицей покорит всех: быстрый рецепт
Семья и жизнь
Легкий салат с копченой курицей покорит всех: быстрый рецепт
Эти гренки с корицей спасают меня, когда в холодильнике шаром покати. Хлеб, яйца, щепотка сахара — а счастья полная тарелка
Общество
Эти гренки с корицей спасают меня, когда в холодильнике шаром покати. Хлеб, яйца, щепотка сахара — а счастья полная тарелка
Открытки на День святого Валентина: любовные послания для тех, кто их ждет
Семья и жизнь
Открытки на День святого Валентина: любовные послания для тех, кто их ждет
утка
ужин
птица
рецепты
День святого Валентина
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.