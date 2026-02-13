Пикантная утка с ароматом ягод: эффектный ужин для двоих за полчаса

Романтический ужин для гурманов можно устроить даже дома, если выбрать необычное, но простое в исполнении блюдо. Утиная грудка с ягодным конфитюром из черной смородины и розового перца создает тонкий баланс сладости и пряности. Такой романтический ужин для гурманов выглядит эффектно и готовится всего за полчаса.

Кожу на грудке (2 шт.) надрежьте сеткой, натрите солью и перцем. Выложите на холодную сковороду кожей вниз и жарьте на среднем огне 6–7 минут, пока жир не вытопится и корочка не станет золотистой. Переверните и готовьте еще 4–5 минут. Для конфитюра прогрейте смородину (свежая или замороженная — 120 г) с медом (1 ч. л.) и уксусом (бальзамический — 1 ст. л.), слегка разомните ягоды, добавьте розовый перец (0,5 ч. л.) и уварите до густоты.

Подавайте утку, нарезав ломтиками, с теплым ягодным конфитюром. Блюдо получается ароматным, сочным и идеально подходит для тихого вечера вдвоем.

Калорийность на 100 г: 212 ккал.

БЖУ: 16,2/13,8/5,1.

Ранее мы делились рецептом полосатого, как зебра, манника.