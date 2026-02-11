Зимняя Олимпиада — 2026
Легкий салат с копченой курицей покорит всех: быстрый рецепт

Легкий салат с копченой курицей покорит всех: быстрый рецепт Легкий салат с копченой курицей покорит всех: быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите научиться готовить быстрый и вкусный салат на каждый день? Салат с копченой курицей — это идеальное блюдо для занятых людей, оно готовится за считаные минуты и всегда получается максимально сочным.

Попробуйте наш простой рецепт: возьмите 200 г копченой курицы, нарежьте ее тонкими ломтиками. Добавьте свежие огурцы (2 шт.), сладкий перец (1 шт.) и помидоры черри (10 шт.) — все порежьте кубиками. Для зелени подойдет пучок салатных листьев и немного укропа, порвите руками. Заправка простая: смешайте 3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль и перец на свой вкус. Соедините ингредиенты в боуле, заправьте и перемешайте. Получается яркий салат с копченой курицей, который хрустит и радует насыщенным ароматом.

Калорийность: 75 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом нежного куриного филе в духовке.

