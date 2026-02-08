Секретный рецепт из куриной грудки для всей семьи

Хотите блюдо, которое подойдет к любому застолью? Куриная грудка — ваш надежный вариант: сытная, низкокалорийная и такая вкусная! Попробуйте наш простой рецепт для ежедневного меню.

Подготовьте 400 г куриной грудки, 1 йогурт (натуральный, 100 г), 1 ч. л. горчицы, соль, перец, сушеный базилик и немного меда. Нарежьте грудку кубиками, смешайте с йогуртом, горчицей, медом и специями в миске. Дайте постоять 10 минут для маринада. Разложите на противне с пергаментом и запекайте в духовке при 200 градусах 20–25 минут до сочности. Калорийность — 165 ккал на 100 г, 28 г белка и минимум жиров. Добавляйте к пасте, в супы или ешьте с зеленью. Лайфхак: для хруста посыпьте сыром за 5 минут до конца запекания. Грудка получится нежной, без сухости.

Куриная грудка в таком виде станет хитом на вашем столе. Экспериментируйте и наслаждайтесь легкостью приготовления!

Ранее мы поделились рецептом нежной курицы в кефирном маринаде.