Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 23:13

Пезешкиан раскрыл, что значит ликвидация Хаменеи

Пезешкиан: ликвидация Хаменеи станет призывом к войне всем шиитским мусульманам

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет рассматриваться как объявление войны шиитским мусульманам по всему миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Убийство первого политического лица Ирана и лидера всего шиитского сообщества — это открытое объявление войны мусульманам в целом и шиитам в частности по всему миру, — сказал он.

Ранее член совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что в стране уже скоро пройдут выборы нового верховного лидера Исламской Республики. По его словам, среди участников совета состоялся опрос на данную тему.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает подлое убийство Али Хаменеи и ряда членов военно-политического руководства республики. По ее словам, это событие — опасная авантюра американо-израильского тандема.

Дипломат также обратила внимание, что США не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Она добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.

Иран
Масуд Пезешкиан
ликвидации
мусульмане
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курды пошли войной на Иран
Иранский аятолла издал фетву с требованием убить Трампа
Над российским городом были сбиты пять воздушных целей
McDonald's зарегистрировал в России новый товарный знак
Нетаньяху заподозрил Трампа в предательстве
Минобороны РФ заявило о перехвате 48 украинских дронов
В небе над Дубаем прогремели взрывы
Пезешкиан раскрыл, что значит ликвидация Хаменеи
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Как удивить любимую за 1000 рублей: самые необычные подарки на 8 Марта
Израиль нанес мощный удар по иранскому Тебризу
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Три российских аэропорта закрылись в целях безопасности
В Белом доме сообщили, что Испания согласилась помочь военным США
Стало известно об атаке Ирана на генштаб Израиля и офис Нетаньяху
Вывозной самолет из Дубая не пустили в Краснодар
SHOT сообщил, что около 10 взрывов прогремело над Сочи и Анапой
Раскрыто смертоносное оружие Ирана против США и Израиля
Президент Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока
Экс-депутата Фильченко арестовали за участие в террористическом сообществе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.