Пезешкиан раскрыл, что значит ликвидация Хаменеи Пезешкиан: ликвидация Хаменеи станет призывом к войне всем шиитским мусульманам

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет рассматриваться как объявление войны шиитским мусульманам по всему миру, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Убийство первого политического лица Ирана и лидера всего шиитского сообщества — это открытое объявление войны мусульманам в целом и шиитам в частности по всему миру, — сказал он.

Ранее член совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что в стране уже скоро пройдут выборы нового верховного лидера Исламской Республики. По его словам, среди участников совета состоялся опрос на данную тему.

До этого представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает подлое убийство Али Хаменеи и ряда членов военно-политического руководства республики. По ее словам, это событие — опасная авантюра американо-израильского тандема.

Дипломат также обратила внимание, что США не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Она добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.