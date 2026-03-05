«Интердевочка», ссоры с Нагиевым, «Чебурашка»: как живет Елена Яковлева

5 марта 65-летний юбилей отмечает народная артистка России актриса театра и кино Елена Яковлева. Она буквально проснулась знаменитой в 1989 году после выхода на экраны фильма «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского, где сыграла главную героиню. Как Яковлева получила эту роль судьбы, почему ушла из театра «Современник», чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Елена Яковлева стала актрисой

Елена Яковлева родилась в семье военнослужащего. Школу она окончила в Харькове, поступать в институт приехала в Москву. Несмотря на украинский акцент, ее приняли на обучение в ГИТИС — Институт театрального искусства. Елена Алексеевна признается, что была безмерно счастлива, поскольку больше всего в жизни ей хотелось стать актрисой.

По окончании института ее приняли в труппу театра «Современник». За кандидатуру единогласно проголосовали все члены художественного совета театра во главе с художественным руководителем Галиной Волчек.

Почему Петр Тодоровский выбрал Яковлеву на роль «интердевочки»

Первой большой работой в кино для Яковлевой стал фильм «Интердевочка». Сыгравшая в картине Верку-москвичку актриса Татьяна Агафонова назвала эту ленту для всех снявшихся актрис «счастливым лотерейным билетом». «Никто же тогда не знал, что этот фильм выстрелит», — сказала NEWS.ru Агафонова.

Режиссер Андрей Житинкин поделился в беседе с NEWS.ru, что Тодоровский выбрал Яковлеву не случайно: она уже играла проститутку-лимитчицу в спектакле «Снег недалеко от тюрьмы» в театре имени Ермоловой.

«Ассистентка Тодоровского видела этот спектакль, Лена в нем действительно показалась ей лицом поколения. Она (Яковлева. — NEWS.ru) ведь из Харькова, тоже приехала завоевывать Москву абсолютно без всякого блата, ничего и никого у нее тут не было. Тодоровский впервые в советском кино поднял эту тему (проституции. — NEWS.ru)», — сказал Житинкин.

Он также вспомнил, что Яковлева сильно сомневалась, стоит ли ей сниматься в картине на такую тему: в те годы роль могла стать клеймом на всю жизнь.

Елена Яковлева и Томас Лаустиола на съемках фильма «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского Фото: РИА Новости

«Но все коллеги — народные артисты — ей сказали: „Лена, снимайся. Это же Тодоровский, фронтовик. Он человек вне пошлости. Это может быть твой звездный час“. Вдруг так и случилось. Потому что сколько ни произошло всего еще в ее жизни, но лучше „Интердевочки“ ничего не было. И Лена не побоялась откровенно сыграть — со всеми сложностями, с внутренней трагедией, с ощущением выбора и тупика Тани Зайцевой», — отметил режиссер.

Житинкин назвал Елену Яковлеву очень смелой актрисой, которая любит рисковать и экспериментировать.

Как Яковлева играла Каменскую и «ссорилась» с Нагиевым

В 1999 году Яковлева снялась в детективном сериале режиссера Юрия Мороза «Каменская» по мотивам произведений Александры Марининой. Многосерийную картину до сих пор считают образцом детективного жанра.

Игравший в ленте одну из главных ролей народный артист РСФСР Сергей Никоненко в интервью NEWS.ru выразил мнение, что в «Каменской» на первый план выходит интеллектуальное решение вопроса — кто виноват в преступлении, а не «стрелялки и погони». Этим сериал и хорош, отметил исполнитель.

В сериале также снялись Дмитрий Нагиев и Сергей Гармаш, с которыми у Яковлевой сложились вполне приятельские отношения. «Нагиев троллил без конца. Это он мне сказал: „Давай пустим слух, что ты и я на площадке ненавидим друг друга, раскрутим пиар“. А так у нас замечательные отношения», — рассказала актриса.

Почему Елена Яковлева разочаровалась в «Чебурашке»

В последние годы Елена Яковлева также достаточно активно снимается в кино. Ее недавние работы — роли Бабы-яги в фильме-сказке «Финист. Первый богатырь» и Риммы Шапокляк в «Чебурашке» и «Чебурашке-2».

Несмотря на кассовый успех фильма об ушастом зверьке, актриса осталась недовольна своей ролью. «Мечта сыграть злодейку так и осталась мечтой. Римма вышла недостаточно злая. Получив предложение играть в этом фильме, я безумно обрадовалась. А когда поняла, что моя героиня далека от Шапокляк, поначалу немножко расстроилась», — делилась Елена Алексеевна.

Елена Яковлева в роли Джулии Ламберт в сцене из спектакля «Театр» в постановке Владимира Панкова в рамках XXI Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» на сцене театра «Современник» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокритик Даниил Шнейдеров сказал NEWS.ru, что реакция Яковлевой вполне понятна.

«Я не считаю, что в „Чебурашке“ чьи-либо актерские работы удачные. Потому что раньше детские фильмы были несравненно лучше. Но фильм успешный и в прокате прошел хорошо», — напомнил собеседник.

Он добавил, что к настоящему времени Яковлева смогла реализоваться в первую очередь как театральная актриса в театре «Современник». «Мне кажется, у нее театральные работы лучше, они более разнообразны и больше раскрывают ее как актрису», — отметил эксперт.

Почему Яковлева ушла из «Современника»

В «Современнике» Яковлева играла в спектаклях «Три сестры», «Вишневый сад», «Пигмалион» и многих других. Ее называли любимицей худрука Галины Волчек. Но с годами ролей стало меньше. В итоге артистка вместе с супругом актером Валерием Шальных уволилась из «Современника».

«Традиционный российский репертуарный театр — это театр худрука. „Современник“ был театром Галины Борисовны Волчек. Так же как, например, театр на Таганке был театром Юрия Петровича Любимова. С худруком могут складываться отношения, могут не складываться — всякое бывает», — отметил Шнейдеров.

В марте 2018 года Яковлева вернулась на сцену в качестве приглашенной актрисы. Ее попросила сама Волчек выступить в спектакле «Играем… Шиллера!», Елена Алексеевна исполнила роль королевы Марии Стюарт.

Сейчас Яковлева играет в двух постановках «Современника». По ее словам, самое сложное для театрального актера — быть задействованным в одном спектакле многие годы.

«Я в своей работе — спектаклях и фильмах — делаю все довольно честно. Стараюсь не халтурить в спектакле, сколько бы он ни шел — 15 или 20 лет. Это банальные слова для артиста, он должен, обязан это делать. Но с годами, с количеством [ролей] все равно происходит уставание. Нужно очень сильно трудиться для того, чтобы зрители, которые на тебя смотрят, думали, что ты это делаешь (играешь на сцене. — NEWS.ru) как в первый раз в жизни», — признавалась Яковлева.

Елена Яковлева (справа) в роли Кабанихи, Чулпан Хаматова (слева) в роли Катерины в спектакле «Гроза» — фантазии по пьесе А. Островского на сцене московского театра «Современник» Фото: Ирина Каледина

Зачем сын Яковлевой делал тату на лице

В первый раз Елена Яковлева вышла замуж еще в студенчестве. Ее супругом стал актер Сергей Юлин. Брак распался через полгода. Во второй раз она пошла в ЗАГС с актером Валерием Шальных в 1990 году. К тому времени они уже пять лет прожили в гражданском браке. Яковлева признавалась, что они с Валерием переживали различные сложности. Например, с его стороны была ревность к ее успеху и востребованности. Но на тот момент это был уже пройденный этап.

«Раза два точно [была с мужем на пороге серьезного кризиса]. Но ничего того, чего нельзя простить, не происходило. Если бы была какая-то сильная обида, я бы не смогла стерпеть. Если бы он ушел к другой, то я бы никогда в жизни уже его не приняла. Работа женщины — тяжелая работа», — сказала Яковлева.

33-летний сын Яковлевой не пошел по родительским стопам, он увлекается культуризмом. Денис Шальных известен своими многочисленными цветными татуировками на теле и лице. Актриса делилась в интервью, что первое тату сын набил еще в школе. А потом это стало его хобби и способом переживать душевную боль.

«Вместо того чтобы разобраться с какой-то проблемой или болью, он (сын. — NEWS.ru) шел в тату-салон и что-то себе накалывал. Слава богу, этот этап позади. Сын до сих пор каждый день звонит, пишет: „Как ты, мама? Люблю тебя“. Редко какая мать может этим похвастаться», — делилась Яковлева.

