21 февраля 2026 в 17:32

Путин поздравил Ресина с юбилеем

Путин поздравил с 90-летием депутата Госдумы Владимира Ресина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поздравил депутата Госдумы и Героя Труда России Владимира Ресина с 90-летним юбилеем, его слова вошли в сюжет документального фильма, который показали на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил вклад Ресина в восстановление и реконструкцию знаковых объектов, таких как рабочий кабинет президента в Московском Кремле и храм Христа Спасителя.

Владимир Иосифович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья и успехов на благо Москвы, москвичей и всей нашей страны, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Ресин обладает высоким авторитетом и всегда держит свое слово. Российский лидер также высоко оценил его профессионализм и ответственность, отметив, что это делает депутата незаменимым специалистом. Путин отметил, что Ресин является замечательным, эффективным, искренним и порядочным человеком.

Ранее глава государства поздравил с 100-летним юбилеем народного артиста РСФСР и киноактера Владимира Заманского. Президент отметил мужество артиста, проявленное на фронтовых дорогах, и его преданность искусству после Великой Отечественной войны. Профессиональный путь и работы Заманского признаны ярким примером высокого мастерства.

Владимир Путин
поздравления
юбилеи
депутаты
