Отмечающий 50-летие Майданов раскрыл, кто ему помог состояться как артисту Майданов заявил, что сам пробивался на сцене как автор песен и исполнитель

Отмечающий 50-летие певец Денис Майданов рассказал в интервью NEWS.ru, что ему никто не помогал пробиваться на сцене. По его мнению, автора и исполнителя, песни которого проникают в сердца, зрители сами заметят, полюбят, будут приходить на концерты.

Важно, во-первых, выходить на сцену со своим материалом. Я — именно автор-исполнитель. Важно быть артистом не «одной песни». И не двух, и не трех. И не одного альбома. А я выпустил 13 февраля уже 12-й альбом. И я не придумывал себе имидж никакой. Просто взял в руки гитару, надел куртку и пошел на сцену, — сообщил собеседник.

Он добавил, что за 35 лет работы на сцене не изменился внутренне, каким был, таким и остался. Как полагает Майданов, именно за это и ценят преданные поклонники — способность оставаться самим собой в любых обстоятельствах.

Многие, кто меня знает давно, отмечают, что годы со мной глобально ничего не сделали. Зритель это чувствует — честность, искренность, настоящесть, если так можно выразиться. То есть секрет один — быть собой и писать достойные песни, вот и все, — резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что «Песня Первых» авторства Дениса Майданова может оказаться в списке Минпросвещения РФ для изучения в школах. Об этом рассказал сам автор и исполнитель. Он уточнил, что композиция написана им для «Движения первых».

Также Майданов признался, что он был одним из авторов инициативы об учреждении в РФ Дня отца. Этот праздник, по словам заслуженного артиста России и первого заместителя председателя комитета по культуре Государственной думы России, был учрежден для воссоздания института отцовства. По словам парламентария, в этот день многие семьи собираются за одним столом.