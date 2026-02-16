Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:15

Отмечающий 50-летие Майданов раскрыл, кто ему помог состояться как артисту

Майданов заявил, что сам пробивался на сцене как автор песен и исполнитель

Денис Майданов Денис Майданов Фото: Stringer/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отмечающий 50-летие певец Денис Майданов рассказал в интервью NEWS.ru, что ему никто не помогал пробиваться на сцене. По его мнению, автора и исполнителя, песни которого проникают в сердца, зрители сами заметят, полюбят, будут приходить на концерты.

Важно, во-первых, выходить на сцену со своим материалом. Я — именно автор-исполнитель. Важно быть артистом не «одной песни». И не двух, и не трех. И не одного альбома. А я выпустил 13 февраля уже 12-й альбом. И я не придумывал себе имидж никакой. Просто взял в руки гитару, надел куртку и пошел на сцену, — сообщил собеседник.

Он добавил, что за 35 лет работы на сцене не изменился внутренне, каким был, таким и остался. Как полагает Майданов, именно за это и ценят преданные поклонники — способность оставаться самим собой в любых обстоятельствах.

Многие, кто меня знает давно, отмечают, что годы со мной глобально ничего не сделали. Зритель это чувствует — честность, искренность, настоящесть, если так можно выразиться. То есть секрет один — быть собой и писать достойные песни, вот и все, — резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что «Песня Первых» авторства Дениса Майданова может оказаться в списке Минпросвещения РФ для изучения в школах. Об этом рассказал сам автор и исполнитель. Он уточнил, что композиция написана им для «Движения первых».

Также Майданов признался, что он был одним из авторов инициативы об учреждении в РФ Дня отца. Этот праздник, по словам заслуженного артиста России и первого заместителя председателя комитета по культуре Государственной думы России, был учрежден для воссоздания института отцовства. По словам парламентария, в этот день многие семьи собираются за одним столом.

Денис Майданов
шоу-бизнес
артисты
юбилеи
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Я был втянут в проблему»: Лукашенко рассказал о предложении по Венесуэле
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Психолог объяснила, как реагировать на детские истерики
В Сумской области опустели окопы ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 16 февраля: дроны накрыли ДРГ под Купянском
Отмечающий 50-летие Майданов раскрыл, кто ему помог состояться как артисту
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.