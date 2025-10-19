Песню Майданова могут обязать изучать в школах «Песню Первых» Майданова могут включить в список для изучения в школах

«Песня Первых» артиста Дениса Майданова может оказаться в списке Минпросвещения РФ для изучения в школах, рассказал исполнитель ТАСС. Отмечается, что композиция написана для «Движения первых».

Эта песня должна разучиваться в школах: на внеклассной работе или на уроках музыки. Министерство просвещения в этом году отправило в школы первые 37 рекомендованных для изучения в школах патриотических песен. И я думаю, что во второй пул мы включим песню для «Движения первых», хотя во многих школах ее уже и так знают, — подчеркнул Майданов.

Исполнитель также поделился, что написал композицию на основе личного опыта. По словам артиста, он создал песню для сына-кадета.

