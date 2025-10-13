Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 20:14

В Госдуме рассказали, с какой целью был учрежден День отца в России

Майданов: праздник День отца учредили для воссоздания института отцовства

Денис Майданов Денис Майданов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Праздник День отца был учрежден для воссоздания в России института отцовства, заявил NEWS.ru певец и депутат Госдумы Денис Майданов на концерте «Отцовское сердце». По его словам, в этот день многие семьи собираются за одним столом.

На мероприятиях, посвященных празднованию Дня отца, будут чествовать многодетных отцов. Конечно же, тех, кто воспитал настоящих героев: кавалеров орденов Мужества, кавалеров Звезды Героя России. Этот праздник создан для того, чтобы возродить в стране институт отцовства, поддержать молодых отцов. <…> Он пропитан добром. Многие говорят, что в этот день собираются семьями. Порой за одним столом встречаются три-четыре поколения, — рассказал Майданов.

По его словам, во многих городах будут заложены аллеи и парки, посвященные отцам. Целые семьи будут приходить и сажать так называемые династийные деревья, добавил Майданов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства. В этом году он отмечался 12 октября. Глава государства отметил, что напряженный и ответственный труд работников сельского хозяйства пользуется в России особым уважением и почетом.

