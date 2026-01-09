Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 04:16

«Я улучшатель»: Трамп рассказал о своем главном таланте

Трамп признал свой профессионализм в недвижимости большим, чем в политике

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп предположил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике. Он напомнил, что по его инициативе идет строительство бального зала в Белом доме — красивого здания, за которое Трампа, по его мнению, «будут благодарить», передает газета The New York Times.

Быть может, я был лучше в сфере недвижимости, чем в политике. Здание, которое строится прямо напротив, это красивое здание. Они будут благодарить меня. Я все улучшаю, я улучшатель. Я отличный специалист в области недвижимости, — сказал он.

Ранее Трамп признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью». Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи. При этом Трамп выразил мнение, что его администрация соблюдает международное право. Однако подчеркнул, что сам будет решать, насколько та или иная норма применима к США.

До этого Трамп отметил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года. При этом каких-либо конкретных сроков он называть не стал. Политик уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу.

Дональд Трамп
США
недвижимоcть
политики
