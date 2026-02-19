Юрист ответил, стоит ли продлевать гаражную амнистию Юрист Островский: гаражную амнистию необходимо продлить еще на пять лет

Гаражную амнистию необходимо продлить минимум на пять лет, заявил 360.ru судебный юрист Дмитрий Островский. Он отметил, что многие не против зарегистрировать гараж, однако не знают, с чего начать.

Бывает так, что гараж получали родители или еще бабушки и дедушки и не сохранились документы, на основании которых семья пользуется им. Человек не знает, куда обращаться, какие собирать документы, что делать потом, и вынужден потратить немало времени. Гаражная амнистия максимально упрощает регламент оформления документов и позволяет относительно быстро провести все процедуры, — рассказал Островский.

Юрист подчеркнул, что программа оказалась успешной и побудила людей к регистрации объектов. По его словам, после 2031 года возможно еще одно продление.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого типа. Он пояснил, что речь идет об одной квартире или комнате, одном жилом доме, гараже, машино-месте, хозяйственной постройке.